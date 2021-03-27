«Земельная» аферистка из Курска украла у агрокомпании более 5 миллионов рублей

Курск, 27 марта. В Курской области жертвой 42-летней курянки, продающей сельхозугодия, стала агропромышленная компания «Юг». В рамках условий заключения сделки, женщина должна была покупать земельные участки у третьих лиц, оформлять их на себя и после передавать в собственность компаниям.

Как стало известно, в 2015-2017 годах злоумышленница получила в агрофирме более трех миллионов рублей. Однако передавать земельные участки в собственность компании в ее планах не было.

После чего женщина получила еще денежную сумму — более двух миллионов рублей. Аферистка забрала деньги себе и оставила агрокомпанию ни с чем.

«Курянку признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию общего режима на 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщают пресс-служба Суджанского районного суда.

Ранее ФАН сообщал, что укравший бутылку водки пьяный посетитель ТЦ покусал продавцов в Курчатове. Суд вынес обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года и 10 дней в колонии общего режима.