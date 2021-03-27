Сосновский посоветовал Волкову прилететь в Москву для участия в протестах

Леонид Волков заявил об отсутствии законных оснований для отказа в проведении массовых акций, несмотря на то, что российское законодательство предусматривает процедуру прекращения публичного мероприятия. Как считает Александр Сосновский, таким образом соратник Алексея Навального начинает кампанию по подстрекательству к участию в несанкционированных митингах.

Отвечая на вопросы относительно готовящихся протестов на своем YouTube-канале, менеджер проектов признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» и руководитель сети штабов Навального заявил, что команда блогера намерена направить уведомления о месте и времени проведения весенних акций протеста. При этом он подчеркнул, что «незаконные отказы» в согласовании рассматривать и принимать во внимание они не будут, так как российское законодательство, по словам Волкова, «вообще не предусматривает такой возможности, как отказ в согласовании митинга или шествия».

По сути, он пытается убедить свою аудиторию в том, что для организации санкционированного митинга достаточно просто поставить власть в известность, однако данная процедура включает в себя также и согласование места его проведения. Если организаторы посчитают его неподходящим и проведут акцию в другом месте, то митинг будет незаконным. Кроме того, статья 16 Федерального закона №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусматривает прекращение публичного мероприятия. Одним из оснований для этого является создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан. Учитывая, что в стране по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, по закону согласовать подобные массовые мероприятия не представляется возможным, так как они и создают эту угрозу.

Комментируя слова Волкова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, политолог, главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский заявил, что подобными заявлениями он не просто оправдывает незаконность будущих протестов перед сторонниками Навального, а фактически призывает к насильственным действиям против государственной власти и закона. По словам эксперта, у государства имеется полное право запретить проведение того или иного мероприятия, если оно не соответствует определенным правилам.

«Волков сегодня начинает кампанию по подстрекательству. Он подстрекает людей заранее к тому, чтобы они участвовали в этих митингах, в этих протестных акциях, понимая, что тем самым он совершает преступление. Человек, который находится за границей и чувствует себя в безопасности, будет толкать детей, домохозяек, пенсионеров — в общем, всех, кого ему удастся вытащить на эту акцию, — на нарушение закона. Это называется простым словом — подстрекательство. За это, кстати, тоже есть уголовная статья», — заявил Сосновский.

Кроме того, утверждение Волкова об отсутствии законных оснований для отказа в проведении массовой акции является очередной попыткой ввести людей в заблуждение, намеренно замалчивая «неудобные» правовые нормы. Такую позицию политолог назвал методикой работы команды Навального и основой психологической войны, которые предусматривают подобного рода действия.

«Человек, априори зная, какие могут быть последствия, тем не менее нужные ему фигуры двигает вне зависимости от того, будут они каким-то образом наказаны или будут принесены в жертву. Это именно построено таким образом. То есть тот, кто двигает фигуры, прекрасно осознает уровень опасности для общества, для государства, в конце концов, для тех людей, которые выйдут на улицу. Но его не интересует это. У него стоит одна задача, он эту задачу пытается выполнить, в том числе путем нарушения закона. Я бы сказал так, если Волков очень хочет вывести людей на улицы, ему не мешало бы уже завтра прилететь в Москву и начать свою кампанию», — заключил Сосновский.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил, что в команде Навального лишь создают видимость правовой деятельности, но на самом деле это имитация. Эксперт убежден, что, исходя из соображений безопасности, власти не согласуют проведение готовящихся митингов, но структуры оппозиционера представят это по-своему, после чего призовут людей к участию в уже незаконных акциях.