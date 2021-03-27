Орлова раскрыла секреты нового сезона «Дома-2»

Москва, 27 марта. Телеведущая и экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова опубликовала подтверждение возвращения реалити-шоу «Дом-2». Передача действительно вскоре начнет выходить в эфир. Помимо новых участников, зрители увидят и старых знакомых, в том числе уже полюбившихся телеведущих, пишет Teleprogramma.pro.

Конец високосного 2020 года принес немало сюрпризов. Несомненно, что закрытие «Дома-2» — один из них. Реалити-шоу не сходило с телеэкранов более 16 лет. Естественно, что данная новость вызвала серьезный резонанс. В новогоднюю ночь зрители увидели последние кадры с «лобного места», где Ксения Бородина публично попрощалась с проектом, сделавшим ее и Ольгу Бузову знаменитыми. Слухи о возвращении нашумевшего шоу появились почти сразу же, как только оно закрылось. Но данных о том, на каком канале и когда выйдет новый сезон, не было.

Кастинг на обновленный «Дом-2» начался в марте. Заранее было оговорено, что проект будет не похож на прежний. Шанс попасть на съемки шоу есть только у молодых и амбициозных. Информация о том, кто станет ведущим нового сезона проекта, хранилась в тайне, умалчивались и другие подробности проекта. Но любопытные зрители не смогли удержаться и начали напрямую расспрашивать Ольгу Орлову. Женщина под натиском комментирующих сдалась и призналась, что «Дом-2» скоро вернется на экраны с прежними ведущими, а также добавила логотип канала «Ю».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Ольга Бузова и компания лишь перешли на новый телеканал, где и будут продолжать свое привычное дело.

Ранее ФАН уже писал о судьбе телепроекта. Тогда свои мысли по поводу будущего сезона озвучила экс-участница реалити-шоу Саша Черно.