Противоаллергенные препараты могут замедлить иммунный ответ на прививку от COVID-19

Москва, 27 марта. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления лекарств против аллергии перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.

В социальных сетях стали рекомендовать пить до и после прививки антигистаминные (противоаллергенные) препараты, чтобы избежать различных побочных реакций. Однако принимать эти медикаменты можно не всем, рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез», — объяснил член-корреспондент РАН в беседе с kр.ru.

Согласно результатам недавних исследований, прием антигистаминных препаратов при вакцинации с целью профилактики, наоборот, замедляет иммунный ответ на прививку. Любое лекарство следует применять исключительно по показаниям лечащего врача, заключил Горелов.

Россиянам ранее перечислили главные ошибки в лечении COVID-19. Так, не все понимают, что инфекция является очень быстрым процессом, поэтому не стоит откладывать лечение.