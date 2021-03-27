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Рогозин отреагировал на идею Илона Маска сбросить термоядерные заряды на Марс

Рогозин отреагировал на идею Илона Маска сбросить термоядерные заряды на Марс

Москва, 27 марта. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил возражением на идею владельца SpaceX Илона Маска о терраформировании Марса с помощью термоядерных взрывов.

Американский бизнесмен и владелец космической компании SpaceX Илон Маск предположил, что с помощью серии термоядерных взрывов в определенных местах можно сделать Марс пригодным для жизни землян. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин увидел в этом предложении некий подвох, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин считает, что под прикрытием идеи Маска может быть осуществлен вывод ядерного оружия в космос, в результате чего, как выразился глава Роскосмоса, будет навсегда «терраформирована» Земля.

В начале марта Дмитрий Рогозин анонсировал программу межпланетных полетов на текущее десятилетие. По его словам, Роскосмос намерен в ближайшее десятилетие совершить полеты на Венеру, Луну и Марс.

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