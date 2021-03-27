Рогозин отреагировал на идею Илона Маска сбросить термоядерные заряды на Марс

Москва, 27 марта. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил возражением на идею владельца SpaceX Илона Маска о терраформировании Марса с помощью термоядерных взрывов.

Американский бизнесмен и владелец космической компании SpaceX Илон Маск предположил, что с помощью серии термоядерных взрывов в определенных местах можно сделать Марс пригодным для жизни землян. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин увидел в этом предложении некий подвох, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин считает, что под прикрытием идеи Маска может быть осуществлен вывод ядерного оружия в космос, в результате чего, как выразился глава Роскосмоса, будет навсегда «терраформирована» Земля.

В начале марта Дмитрий Рогозин анонсировал программу межпланетных полетов на текущее десятилетие. По его словам, Роскосмос намерен в ближайшее десятилетие совершить полеты на Венеру, Луну и Марс.