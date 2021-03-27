Алена Водонаева напугала подписчиков макияжем из своего салона красоты

Москва, 27 марта. Экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева показала поклонникам макияж, который ей сделали в собственном салоне красоты. Результат разочаровал фанатов знаменитости.

Недавно Алена Водонаева похвасталась приобретением собственного бизнеса — звезда реалити-шоу стала полноправной владелицей салона красоты. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что занималась предпринимательством и раньше, но у нее всегда были какие-то партнеры.

На своей странице в Instagram Водонаева опубликовала снимок с мейкапом, который ей сделали в ее салоне перед светским мероприятием. Телеведущей нарисовали черные стрелки, а на ее верхнее веко нанесли тени с блестками.

Результат работы визажистов совсем не понравился подписчикам Водонаевой. Некоторые сочли такой макияж слишком ярким, другие же признались, что этот мейкап их пугает. Среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал телеведущую в новом образе похожей на накрашенного мужчину.

«Будто неформалка из нулевых, твоему визажисту антиреспект»; «Аж испугалась!»; «При всем уважении к вашей персоне... Ужасно!»; «О какой красоте идет речь?» — написали комментаторы.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев ранее рассказал, какие мужчины привлекают Алену Водонаеву. По словам шоумена, телеведущая отличается специфическим вкусом.