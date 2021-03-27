«Ашан, убирайся»: оппозиция Сенегала призвала закрыть французские компании в стране

Дакар, 26 марта. Один из лидеров сенегальской оппозиции Гай Мариус Санья выступил за освобождение страны от экономического диктата Франции. Соответствующее заявление политик сделал сразу после выхода из-под стражи.

«Если ваша цель состоит в том, чтобы помешать мне сказать: «Ашан, Карфур, убирайтесь!» и запретить защиту интересов сенегальского бизнеса, чтобы империалистические корпорации дальше получали выгоду, вы напрасно тратите свое время», — объяснил глава движения Frapp-France dégage.

По словам Саньи, жители Сенегала требуют освободить государство от французских монополистов. Местные торговцы и лавочники просто не могут конкурировать с иностранными розничными гигантами. Политик уточнил, что тысячи граждан лишились работы и достатка из-за транснациональных компаний в Африке.

Гай Мариус Санья, а также его соратники Кледор Сене и Ассан Диуф провели последний месяц под стражей. Их задержали в конце февраля во время массовых протестов, причиной которых стал арест кандидата в президенты Усмана Сонко. Политиков обвинили в организации повстанческого движения. Но республиканский суд внезапно постановил освободить их.