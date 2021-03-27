Стало известно, как выглядит могила Хворостовского через 3,5 года после смерти

Москва, 27 марта. Кадры с могилы оперного певца Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище появились в Сети спустя почти 3,5 года после его смерти.

Артист скончался в ноябре 2017 года после безуспешной борьбы с раком головного мозга. О страшном заболевании Хворостовского стало известно почти за 2,5 года до его смерти. Певец проходил лечение в лондонской онкологической клинике, но медикам не удалось спасти его жизнь. Оперный исполнитель умер недалеко от своего дома в Лондоне в кругу семьи.

Прощание с Дмитрием Хворостовским прошло в Москве через пять дней после трагедии. Согласно завещанию певца, его тело кремировали, а прах разделили на две части, поместив их в капсулы. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище, а вторая заложена в родном городе артиста Красноярске на территории Сибирского государственного института искусств, который сейчас носит имя Хворостовского.

Один из пользователей TikTok недавно посетил московскую могилу исполнителя. Он снял на камеру установленный на кладбище памятник певца, усыпанный цветами.

После смерти Хворостовского СМИ писали, что артист якобы ранее проходил лечение стволовыми клетками. Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов говорил, что подобные процедуры могут привести к онкологическому заболеванию.