Проект постановления о сдерживании цен на сахар и масло подготовлен в ФАС

Москва, 27 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила правительственный проект постановления о дальнейшем сдерживании производителями и торговыми сетями цен на сахар и масло.

Документ предлагает продлить нормативы о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло до 1 июня 2021 года и до 1 октября этого же года соответственно. Это необходимо для упреждения необоснованного подорожания данных продуктов. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, решение сохранить меры было принято, так как правительство увидело риски существенного скачка стоимости сахара и масла.

Минсельхоз, Минпромторг, а также ряд производителей и ретейлеров в декабре прошлого года достигли договоренностей, которые определяют розничную цену на подсолнечное масло на уровне 95 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм.

Росстат ранее представил данные об изменении цен на продукты в России и зарубежных странах в феврале 2021 года. Между тем доктор экономических наук Ирина Романова не уверена, что государственное регулирование цен позволит исправить ситуацию. Их заморозка может вводиться на короткий период, а при более длительных условиях инструмент перестает работать, цитирует аналитика «ФедералПресс». Включение нерыночных механизмов, по ее словам, обычно оборачивается обратным эффектом.