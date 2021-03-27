Сотрудники МЧС организовали спецоперацию по спасению гнезда аистов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 марта. Жители поселка Неппово обратились в МЧС за помощью. Они попросили спасти гнездо птиц, которые в скором времени могут прилететь.

Сосна, на которой находилось 150-килограммовое гнездо, рухнула, жильцы не смогли самостоятельно поднять дерево и обратились к спасателям. Приехавшие на место специалисты при помощи техники вытащили гнездо и поставили его на специальную подставку. Действия сотрудников МЧС контролировали орнитологи.

При проведении операции было важно сохранить жилище птицы в целости, так как из-за разрушений у аистов возникнет дискомфорт, что впоследствии может повлиять на потомство. Жители поселка поблагодарили за помощь ведомство и заявили, что ждут птиц в мае.

Еще одна добрая история спасения произошла в Воронеже. Волонтеры помогли восстановиться хищному чеглоку по кличке Сахарок и нашли ему работу в аэропорту. Он будет разгонять мелких пернатых в ангарах.