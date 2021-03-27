Названо точное число жертв железнодорожной катастрофы в Египте

Каир, 27 марта. Жертвами столкновения двух пассажирских поездов в провинции Сохаг стали 19 человек, пострадали 185, заявила на пресс-коференции глава минздрава страны Хала Заед.

Официальные данные по погибшим и пострадавшим изменились, поскольку сведения изначально собирали со слов родственников, которые не могли связаться со своими близкими. Некоторые из пострадавших находились без сознания и дали о себе знать чуть позже.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью людей в результате катастрофы на железной дороге, сообщал ФАН. В телеграмме российский лидер также пожелал всем, кто получил травмы, скорейшего выздоровления.