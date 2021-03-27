Жители Нгаунде призвали армию ЦАР освободить город от боевиков

Банги, 27 марта. Боевики из группировки 3R, входящей в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), захватили город Нгаунде на северо-западе ЦАР.

По предварительным данным, бандиты приехали в населенный пункт на двух автомобилях и мотоциклах. Они сразу направились к католической церкви, где организовали базу.

Очевидцы уточнили, что находящийся в городе бангладешский контингент специальной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) никак не препятствовал продвижению бандформирования.

Местные жители боятся расправ и грабежей. Они призывают правительственные силы как можно скорее освободить Нгаунде от радикалов.

С начала текущего года обученные российскими инструкторами военнослужащие ЦАР ведут успешное контрнаступление на позиции боевиков. Только за последние два месяца армия освободила от бандитов более 30 городов.