ВС России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской Хасаке

Дамаск, 27 марта. Военнослужащие ВС России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака.

По имеющейся информации, российские и турецкие подразделения встретились на пункте пропуска на северо-востоке Сирии, после чего была сформирована колонна из бронемашин «Тигр» и «Тайфун» и другой военной техники, передает телеканал "Звезда".

За четыре часа военнослужащие преодолели маршрут длиной в 100 километров, наблюдая за обстановкой в населенных пунктах, где, согласно договоренностям, не должно быть курдских вооруженных формирований. С воздуха военный патруль сопровождали российские вертолеты, которые шли над ним на предельно малых высотах.

Ранее сообщалось, что российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали департаменту образования провинции Тартус генераторы для школ в сельской местности.