На Украине железнодорожники грозят полностью блокировать движение поездов

Некоторые структуры акционерного общества «Украинская железная дорога» («Укрзализныця», УЗ) в ближайшее время планируют временно ограничить свою деятельность, что приведет к коллапсу системы грузоперевозок, а также пассажирского сообщения и на территории Украины, и за ее пределами. Об этом говорится в заявлении так называемого «стачечного комитета УЗ», представители которого, требуя выплаты льгот и повышения жалования, проводят свою бессрочную акцию в центре Киева. Предполагается, что в первых числах апреля на основные магистральные маршруты не выйдут сотни локомотивных бригад, а число вагонов, «застрявших» на сортировочных станциях, будет расти в геометрической прогрессии. При этом украинские власти решать назревающую проблему, похоже, не собираются. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Поводом для новой волны протестов украинских железнодорожников послужило одобрение правительством положения о сокращении штатов УЗ, по которому до конца этого года вне некогда процветающей транспортной системы страны окажутся до 40 тысяч ее нынешних сотрудников.

«На данный момент сложилась патовая ситуация, выйти из которой можно лишь путем оптимизации железнодорожных служб», — говорится в заявлении кабинета министров.

Власти Украины умолчали о том, что «оптимизация «Укрзализныци» началась еще в октябре 2020 года, когда государство фактически разрешило передавать в собственность третьих лиц не только станционные постройки и участки подъездных путей, но и здания вокзалов. Подобная практика уже привела к тому, что своей работы лишились около двух тысяч кассиров и не менее трех тысяч обходчиков. Помимо прочего, из-за введенных Киевом санкций на пассажирское сообщение с Российской Федерацией и Белоруссией без стабильного заработка остались тысячи машинистов и проводников.

На фоне этого многие пока еще работающие сотрудники УЗ открыто заявляют о своих финансовых проблемах.

«Мы давно забыли о таком понятии, как 13-я зарплата, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН машинист электровоза крупнейшего регионального филиала «Укрзализныци» Владимир К. — Теперь забыли о том, что такое зарплата, вообще. Я, например, часть своих денег получил только в январе. Как вы думаете, есть у меня стимул выходить в рейс завтра или послезавтра?»

А некий работник участка ДВРЗ (Киев) Юрий заявил на форуме в социальной сети, что отказывается проверять состояние находящихся на вверенной ему территории товарных вагонов.

«Я сижу на хлебе и воде, обо мне никто не заботится. Почему я должен заботиться о сохранности грузов в подвижном составе?» — вопросил он.

В ответ пользователи интернета порекомендовали Юрию «активно нести с работы домой все, что попадется под руку». Впоследствии эти сообщения из Сети были удалены.

Справедливости ради следует отметить, что на днях Верховная рада сформировала специальную временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке состояния «Укрзализныци». Уже по первым результатам ее работы глава правления УЗ Владимир Жмак был отстранен от должности. Кроме того, на очередное заседание ВСК народные депутаты пригласили представителей Министерства внутренних дел Украины, СБУ, Офиса украинского генпрокурора и Национального антикоррупционного бюро.

«Мы должны дать ответ на вопрос, что происходит с «Украинской железной дорогой», и определиться с дальнейшими шагами по оздоровлению обстановки», — подчеркнула глава комиссии, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юлия Гришина.

А в распространенном специальном заявлении ВСК говорится следующее.

«Наша цель — определить степень «вклада» каждого руководителя УЗ и возможных контрагентов в дело доведения «Укрзализныци» до критического состояния».

Впрочем, в эффективности действий комиссии эксперты сомневаются.

«Сегодня убытки УЗ исчисляются миллиардами гривен, и для восполнения этого пробела Киеву понадобятся десятилетия, — сказал ФАН экономист Борис Лищук. — Вряд ли у сегодняшних властей есть реальные планы спасения этой транспортной отрасли».

В то же время, по его словам, такое положение вещей автоматически гарантирует украинским автомобильным перевозкам «второе дыхание».

Как бы там ни было, в «стачечном комитете УЗ» утверждают, что блокада железнодорожного сообщения нанесет сокрушительный удар по имиджу украинских властей. О других возможных последствиях своих действий организаторы протеста говорить отказываются.