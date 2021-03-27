Посол РФ в Бразилии вручил копии верительных грамот главе МИД страны

Бразилиа, 27 марта. Новый российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий вручил главе внешнеполитического ведомства страны Эрнесту Араужу копии верительных грамот.

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в социальной сети Facebook. Отмечается, что во время личной встречи во дворце Итамарати стороны обсудили перспективы углубления двустороннего диалога, а также будущее взаимодействия в рамках БРИКС.

«Особое внимание было уделено развитию российско-бразильского сотрудничества в области борьбы с пандемией», — сказано в сообщении посольства.

Помимо этого, во время встречи Лабецкий передал Араужу послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Ранее губернатор бразильского штата Пара Элдер Барбальо заявил, что власти заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V».