Женщине оторвало пальцы на калужском заводе

Калуга, 27 марта. Женщина получила травму во время работы со станком по резке картона. После несчастного случая ее доставили в больницу.

Во время работы станка сотрудница случайно коснулась правой рукой прибора, в результате ей отрезало пальцы. В настоящее время пострадавшая находится на лечении в стационаре, сообщили в Следственном комитете.

По факту происшествия следователи начали проверку. Они выяснили, что работница не занимает соответствующую должность, она выполняла задания руководства, так как у нее был большой опыт.

Следователи опрашивают свидетелей инцидента, определяют тяжесть вреда, который причинен на предприятии. Для установления всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее глыба льда и снега обрушилась на коляску с восьмимесячной девочкой в Вологде. Ребенок был доставлен в больницу с травмой головы.