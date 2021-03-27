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Женщине оторвало пальцы на калужском заводе

Женщине оторвало пальцы на калужском заводе

Калуга, 27 марта. Женщина получила травму во время работы со станком по резке картона. После несчастного случая ее доставили в больницу.

Во время работы станка сотрудница случайно коснулась правой рукой прибора, в результате ей отрезало пальцы. В настоящее время пострадавшая находится на лечении в стационаре, сообщили в Следственном комитете.

По факту происшествия следователи начали проверку. Они выяснили, что работница не занимает соответствующую должность, она выполняла задания руководства, так как у нее был большой опыт.

Следователи опрашивают свидетелей инцидента, определяют тяжесть вреда, который причинен на предприятии. Для установления всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее глыба льда и снега обрушилась на коляску с восьмимесячной девочкой в Вологде. Ребенок был доставлен в больницу с травмой головы.

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