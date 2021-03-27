Китай утвердил санкции против физлиц и компаний из США и Канады

Пекин, 27 марта. КНР вводит ограничительные меры против физических лиц и предприятий из США и Канады.

Под рестрикции попали глава Комиссии США по международной свободе вероисповедания и член канадского парламента. Об этом заявили в МИД Китая.

"США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга", — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Ранее Китай ввел рестрикции против индивидуальных лиц и организаций Великобритании. Пекин ответил на санкции, примененные в одностороннем порядке из-за Синьцзяна.