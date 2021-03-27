На незаконной акции в Минске начались задержания

Минск, 27 марта. Участников несогласованных митингов начали задерживать в белорусской столице, сообщила официальный представитель милиции Наталья Ганусевич.

Точное количество задержанных не называется. При этом в ведомстве заверили, что все противоправные действия будут пресечены. Ганусевич напомнила, что за подобные правонарушения «предусмотрена установленная ответственность». Информация о массовых задержаниях также не соответствует действительности.

Кроме того, в силовых структурах Белоруссии заявили о задержаниях людей с колюще-режущими предметами и пистолетами. Милиция также проводит точечные задержания в районе площади Бангалор в Минске.