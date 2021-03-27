Сын и отец Виктора Цоя не получали иск от лейбла на 13 миллионов рублей

Санкт-Петербург, 27 марта. Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт и представитель сына музыканта прокомментировали сообщения об иске музыкального лейбла на 13 миллионов рублей.

Недавно в СМИ появилась информация, что один из лейблов якобы подал в суд на Роберта Цоя, а также на сына лидера «Кино» Александра, требуя вернуть деньги за права на песни культового музыканта. Однако наследники Виктора Цоя говорят, что не получали уведомления о подобном иске.

«Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал. Впервые слышу сейчас от вас. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то», — заявил Роберт Цой.

Представитель Александра Цоя Софья Михайлова-Микулинская тоже ничего не знает об иске на 13 миллионов рублей. В беседе с «КП-Петербург» она отметила, что этот вопрос находится в компетенции юристов, и они займутся делопроизводством, если такой иск действительно есть.

Недавно известная певица Анита Цой прокомментировала неподтвержденные сообщения о ее родстве с лидером группы «Кино». Она отметила, что у нее нет никаких кровных связей с Виктором Цоем. Однажды певицу даже приехали бить фанаты, думая, что она пользуется фамилией музыканта.