Центр торговли сельхозпродукцией построят на границе России и КНР

Суйфэньхэ, 27 марта. Подписано соглашение о постройке международного парка приграничной торговли в Суйфэньхэ, на северо-востоке Китая.

Главной функцией этого логистического парка планируется сделать сбор и распределение потока сельскохозяйственной продукции из России. Все зерно, которое Китай покупает у северного соседа, будет концентрироваться в этом комплексе, а затем там же перерабатываться.

Центр приграничной торговли займет 720 тыс. кв. м. В эту площадь войдут зоны для обработки импортированного из России зерна и масличного сырья. Инвестиции в проект составили 1,8 миллиарда юаней, что эквивалентно 262 миллионам долларов. Размер запланированных капиталовложений составляет 500 миллионов юаней, то есть 73 миллиона долларов.

Кроме заводских помещений, в которых будет перерабатываться российское зерно, на территории комплекса создадут складские помещения с общей вместимостью в 100 тыс. тонн зерновых культур.

Россия и Китай ранее продлили договоренность о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Между тем Сбербанк профинансировал выкуп «Ростовского зернового терминала», сообщает «ФедералПресс». Несмотря на некую напряженность на рынке АПК в связи с введением экспортной пошлины на пшеницу, в кредитной организации не прогнозируют снижения объемов экспорта при отсутствии форс-мажоров с объемами урожая.