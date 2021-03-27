Шугалей поздравил создателей кинолент о его судьбе с наградой Ассоциации продюсеров

Москва, 27 марта. Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей поздравил создателей киноленты «Шугалей» с заслуженной наградой «За кино, спасающее жизнь». Картина получила приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ).

«Фильм помог мне в тяжелое время вернуться на Родину. Я считаю, что это полностью заслуженная награда, и хочу еще раз сказать спасибо всем, кто создавал этот фильм — всем актерам, съемочной группе, режиссерам и продюсерам», — заявил социолог в комментарии ФАН.

Шугалей уверен, что третья часть проекта, если она выйдет в свет, будет тепло встречена зрителями.

«Все мы люди, мы граждане одной страны. Я считаю, что не только кинематограф, но и любой гражданин, чем бы он ни занимался, всегда должен прийти на помощь тем людям, которые находятся в тяжелой ситуации», — добавил глава ФЗНЦ.

Ранее режиссер фильма «Шугалей 2» Максим Бриус сообщил о замысле снять продолжение. В основу кинопроекта легла история Максима Шугалея, которого похитили в Ливии.