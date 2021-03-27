В Роскачестве дали рекомендации по выбору продуктов для Великого поста

Москва, 27 марта. Органические продукты получили широкое распространение в период Великого поста. Специалисты Роскачества рассказали, как на полках магазинов найти хорошие товары.

Еда из органики имеет множество преимуществ, например, она быстро очищает организм от потенциальных инфекций и токсичных веществ. Найти такой продукт можно по специальной маркировке в виде большого зеленого стикера с белым листом и надписью «Органик». Однако существуют различные маркетинговые уловки, когда производитель специально пишет на упаковке «эко» или «био», но это не соответствует действительности.

Органические продукты также все без исключения обладают уникальным номером. Его можно проверить на сайте Минсельхоза РФ. Несертифицированные товары имеют отметку «гринвошинг», то есть фальшивка. Свыше 300 наименований товаров на данный момент получили необходимый документ, в их числе овощи, зерновые, бобовые и дикорастущие культуры, говорится на сайте.

Ранее Иеромонах Макарий рассказал, как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья. По его словам, при возникновении ощущения сильного голода ни в коем случае нельзя себя морить.