Авиация Балтфлота «уничтожила» огневые позиции противника под Калининградом

Калининград, 27 марта. Морская авиация Балтийского флота ВМФ РФ провела учения с боевыми стрельбами в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В маневрах были задействованы фронтовые бомбардировщики СУ-24М и многоцелевые истребители СУ-30СМ. Экипажи самолетов нанесли бомбовые удары по наземным целям, а подавили огневые точки условного противника, используя авиационные пушки.

«Истребители выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в учениях приняли участие порядка 10 экипажей самолетов морской авиации. После окончания тренировок истребители вернулись на аэродром постоянного базирования.

Ранее сообщалось о проведении плановых учений малых ракетных кораблей Балтийского флота России «Советск» и «Мытищи».