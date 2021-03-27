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Певчих намерена использовать участников митинга как бесплатную рабсилу

Певчих намерена использовать участников митинга как бесплатную рабсилу

Глава отдела расследований ФБК (признан иноагентом) Мария Певчих рассказала, как в фонде планируют использовать списки россиян, зарегистрировавшихся на сайте для митинга. Певчих намерена задействовать их для раздачи листовок, работы в соцсетях и другого волонтерского, а значит неоплачиваемого, труда. 

В интервью «Дождю» Мария Певчих подтвердила, что списки участников нужны не только для оповещения о дате и времени митинга, задуманного как «крупнейший» в истории России. Как пояснила представитель ФБК, она намерена использовать россиян при организации акции, а также после нее. Певчих рассматривает зарегистрированных на карте сайта как «армию» самых активных сторонников, которые будут «с удовольствием» работать бесплатно.

«Потому что у нас армия получается наших сторонников, которые достаточно смелые, чтобы выходить на митинг, а уж какие-нибудь там листовки, или еще что-то, или какую-то встречу со сторонниками, или какую-то работу в соцсетях, они уж точно с удовольствием будут делать. То есть мы сейчас набираем такой актив из этих точек [на карте сайта «Свободу Навальному» — прим. ФАН] и будем их задействовать и в подготовке к акции, и во время акции, и после акции», — поделилась планами Певчих.

Ранее эксперты предполагали, что реальной целью учета готовых выйти на акции людей может быть не «самый масштабный в истории митинг», маловероятный ввиду низкой протестной активности россиян. Политолог Алексей Чеснаков предположил, что в ФБК хотят использовать почты сторонников для призывов к «Умному голосованию». Ранее менеджер проектов Леонид Волков выражал обеспокоенность низким числом зарегистрированных в системе «УГ» и нехваткой сотрудников для привлечения внимания к проекту. В настоящее время ряд спикеров ФБК находятся под домашним арестом из-за организации несогласованных акций и не могут вести агитацию.

По мнению Чеснакова, создание нового сайта поможет Волкову также дополнить списки сторонников ФБК. В настоящее время в фонде имеются несколько баз данных. ФБК располагает именами жертвователей и суммами переводов, по которым можно судить об их доходах; электронными почтами подписанных на рассылку, а также местами проживания зарегистрированных в системе «Умного голосования». Адреса желающих выйти на митинг дополнят базы и позволят с высокой точностью идентифицировать активистов по трем параметрам. В дальнейшем списки могут попасть в другие руки — от бизнесменов до представителей спецслужб, так как оферта не запрещает передачу информации третьим лицам. 

О том, что регистрация на сайте небезопасна, заявлял также политолог Алексей Мухин. Он отметил, что руководство ФБК может пренебречь ради выгоды интересами своей аудитории.

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