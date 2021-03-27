В Крыму открыли пожарную часть, которая будет защищать станцию Роскосмоса

Симферополь, 27 марта. Лето в Крыму считается самым пожароопасным сезоном, особенно в последние годы, когда на полуострове наблюдалась аномальная жара. Это привело к тому, что трава, лесная подстилка из опавших листьев и шишек с хвойными иголками, а также часть деревьев засохли, и в некоторых местах их слой составляет около метра.

Чтобы предотвратить риски возгорания в лесах, людям настоятельно рекомендуют не жечь костры (за это предусмотрен штраф) и не оставлять стеклянные предметы, поскольку последние могут стать причиной пожара. Однако если беда все же происходит, то с ней оперативно справляются пожарная охрана Республики Крым и сотрудники МЧС России по РК, передает ФАН.

Так, в поселке Научном Бахчисарайского района открыли пожарную часть, в ведомстве которой будет находиться единственный на полуострове комплекс подразделений Крымской астрофизической обсерватории, занимающейся астрономическими исследованиями, — это станция государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Кроме того, под надежной защитой огнеборцев будут находиться пять дошкольных и общеобразовательных, а также два медицинских учреждения в селах Трудолюбовка, Прохладном, Скалистом и поселке Научном.

Благодаря открытию пожарной части существенно сократится время прибытия спасателей до каждого населенного пункта, поскольку до этого, если случалось какое-то происшествие, огнеборцам от действующих частей приходилось ехать не менее 20 км. На вооружении у спасателей будут находиться два пожарных автомобиля, один из которых имеет повышенную проходимость.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму напомнили, как еще при Украине чиновники обещали пробить туннель в горах Ялты.