Стали известны составы сборных России и Словении на матч отбора ЧМ-2022

Сочи, 27 марта. Тренерские штабы сборных России и Словении опередили составы команд на матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, который пройдет на стадионе «Фишт».

Шунин, Семенов, Фернандес, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба и Жемалетдинов сыграют за сборную России с первых минут в матче против Словении. Игра начнется в 17 часов по московскому времени на сочинском стадионе «Фишт».

Состав сборной Словении на игру отбора ЧМ-2022 выглядит следующим образом: Облак, Мевля, Стоянович, Блажич, Ловрич, Бельковец, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич. Встречу в Сочи обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло из Италии. Прямую трансляцию игры будет вести Первый канал.