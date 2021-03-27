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Украина применила дроны Bayraktar TB2 для отработки задач над Черным морем

Украина применила дроны Bayraktar TB2 для отработки задач над Черным морем

Киев, 27 марта. ВСУ применяли беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 во время учений в воздушном пространстве Черного моря.

Маневры проходили в Николаевской области Украины и над Черным морем. В учениях были задействованы тяжелые реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч». Корректировка огня осуществлялась с воздуха при помощи беспилотников Bayraktar TB2.

Военнослужащие ВСУ разместили в регионе средства радиолокационного наблюдения, осуществлялся мониторинг воздушного пространства и распознавание воздушных объектов условного противника.

Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L. Украина закупила не менее шести единиц этих БПЛА.

Военные аналитики из Китая ранее сообщили о планах Украины нанести удар по Крыму.

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