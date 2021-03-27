Украина применила дроны Bayraktar TB2 для отработки задач над Черным морем

Киев, 27 марта. ВСУ применяли беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2 во время учений в воздушном пространстве Черного моря.

Маневры проходили в Николаевской области Украины и над Черным морем. В учениях были задействованы тяжелые реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч». Корректировка огня осуществлялась с воздуха при помощи беспилотников Bayraktar TB2.

Военнослужащие ВСУ разместили в регионе средства радиолокационного наблюдения, осуществлялся мониторинг воздушного пространства и распознавание воздушных объектов условного противника.

Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L. Украина закупила не менее шести единиц этих БПЛА.

Военные аналитики из Китая ранее сообщили о планах Украины нанести удар по Крыму.