Крымский парламентарий оценил шансы Украины снять водную блокаду полуострова

Симферополь, 27 марта. Крымский парламентарий Юрий Гемпель прокомментировал слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука по снятию водной блокады полуострова.

По словам Гемпеля, Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему водоснабжения. Власти республики не намерены просить помощи у руководства Украины, добавил он.

«Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что ее не отравят или вновь не перекроют», — объяснил парламентарий.

Ранее Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. По его словам, такой вопрос может быть рассмотрен в случае возникновения «гуманитарной катастрофы».