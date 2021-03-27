США готовятся к военной игре с моделированием конфликта с Россией и Китаем

Вашингтон, 27 марта. Пентагон готовится провести секретную игру с моделированием военных действий против России. Мероприятие может пройти уже летом 2021 года, передает CNN.

Некоторое время назад стало известно, что Пентагон готовится к проведению игры, в ходе которой будут отрабатываться сценарии вооруженного противостояния с Россией и Китаем. Этому мероприятию уделяется большое внимание, сценарий его засекречен. Перевод материала CNN представляет «ПолитРоссия».

«Когда сотни американских военных по всему миру войдут в свои компьютеры для участия в строго засекреченной игре, станет ясно, как США собираются реагировать на агрессивные действия и неожиданные шаги Китая и России», — отмечают авторы CNN.

Как сообщили CNN источники в Пентагоне, военные учения будут проходить под руководством главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Игра предназначается для того, чтобы подготовить высшее военное руководство США к борьбе с глобальным кризисом, который может разразиться сразу на нескольких фронтах. Ход событий будет постоянно меняться.

«Военные игры – довольно деликатные события, а их результаты строго охраняются, так как они позволяют выявить недостатки в военных планах и операциях США. Один из бывших чиновников министерства обороны подтвердил, что в недавних учениях, посвященных конфликту с Россией и Китаем, «синяя команда проиграла». Роль последних была отведена Соединенным Штатам и их союзникам», — рассказали обозреватели CNN.

Также отмечается, что в сценарий игры войдет конфликт с Россией в Прибалтике и Арктике, и конфронтация с КНР в Южно-Китайском море.

В прошлом году польская армия провела учения с моделированием боевых действий с Россией. В результате через пять дней Варшава оказалась в окружении, а войска Польши понесли огромные потери.