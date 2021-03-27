СК Белоруссии намерен признать Telegram-канал Nexta экстремистской организацией

Минск, 27 марта. Следственный комитет Белоруссии намерен инициировать признание Telegram-канала Nexta экстремистской организацией и в дальнейшем запретить его деятельность на территории страны.

Ранее СК Белоруссии через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его главного экс-редактора Романа Протасевича. В ведомстве сослались на международный договор, регулирующий сферу помощи по уголовным делам.

По решению КГБ республики создатели Nexta попали в список лиц, причастных к террористической деятельности. Они находятся на территории Польши.