Политолог Сатановский дал шутливое напутствие Байдену перед встречей с Путиным

Москва, 27 марта. Политолог Евгений Сатановский иронично прокомментировал предложение президента США Джозефа Байдена провести переговоры по климату, которое было адресовано Москве и Пекину.

Ранее глава Белого дома предложил президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину принять участие в саммите по вопросам борьбы с климатическими изменениями в мире. Речь идет о первых подобных обсуждениях на международном уровне, организаторами которых выступила администрация Байдена.

Как ожидается, встреча будет направлена на решение проблемы, касающейся объединения усилий государств. Это необходимо для более эффективного сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Сатановский отреагировал на действия Байдена, позвавшего лидеров РФ и Китая на «климатический» саммит. Он дал шутливое напутствие американскому президенту, напомнив о его любви к «шпаргалкам».

«Главное, чтобы ему фоточки дали, кто там Путин, кто — Си Цзиньпин», — написал политолог в Telegram-канале.

Недавно СМИ рассказали, что Байден использовал «шпаргалки» на пресс-конференции. В том числе, в этих подсказках содержались ключевые тезисы по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала срежиссированной первую пресс-конференцию Байдена на посту президента Соединенных Штатов.