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Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на ЧМ по фигурному катанию

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на ЧМ по фигурному катанию

Стокгольм, 27 марта. Елизавета Туктамышева прокомментировала успешное выступление на чемпионате мира в Швеции. Воспитанница Юрия Мишина стала второй в женском одиночном катании.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева минувшей ночью завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Свое выступление спортсменка прокомментировала в Twitter. Туктамышева, которая не попадала в сборную России с 2015 года, призналась, что до сих пор «не может поверить» в свой успех.

«Мечты сбываются! Спасибо всем, что верили в меня», — отметила титулованная фигуристка.

Фигуристки из России впервые в истории чемпионатов мира заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой. Турнир в Стокгольме завершится 28 марта.

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