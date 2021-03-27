Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на ЧМ по фигурному катанию

Стокгольм, 27 марта. Елизавета Туктамышева прокомментировала успешное выступление на чемпионате мира в Швеции. Воспитанница Юрия Мишина стала второй в женском одиночном катании.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева минувшей ночью завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Свое выступление спортсменка прокомментировала в Twitter. Туктамышева, которая не попадала в сборную России с 2015 года, призналась, что до сих пор «не может поверить» в свой успех.

«Мечты сбываются! Спасибо всем, что верили в меня», — отметила титулованная фигуристка.

Фигуристки из России впервые в истории чемпионатов мира заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото выиграла Анна Щербакова, бронза досталась Александре Трусовой. Турнир в Стокгольме завершится 28 марта.