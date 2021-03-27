СК Белоруссии возбудил дело о призывах к участию в незаконных акциях

Минск, 27 марта. Белорусский СК возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в несогласованных митингах в субботу, заявили в управлении ведомства по республиканской столице.

Речь идет о сообщениях в Telegram-каналах, в том числе признанных в Белоруссии экстремистскими, с призывами к участию граждан страны в публичных мероприятиях. Уголовное производство открыто на основании статьи об организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.

Провокаторы продолжают организовывать незаконные акции протеста в центре Минска, сообщало Федеральное агентство новостей. Несколькими днями ранее к резиденции президента Александра Лукашенко стянули спецтехнику и силовиков. Митинги планировалось приурочить ко «Дню воли».