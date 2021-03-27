Королеву раскритиковали за излишний фотошоп

Москва, 27 марта. Новые фотографии известной исполнительницы Наташи Королевой в сексуальной полупрозрачной блузке не произвели должного эффекта на поклонников. Фанаты раскритиковали артистку.

Особенно «досталось» отфотошопленному лицу исполнительницы. Поклонники похвалили своего кумира за смелость в создании образа: Королева сфотографировалась в черном лифе, который виден через кофту с анималистичным принтом. На фотографии за счет яркого макияжа и гладкого лица артистка выглядит значительно моложе своих лет.

Под стильным снимком звезда поблагодарила стилистов, которые помогают ей в работе над внешностью. Королева призналась, что порой за всем гримом она перестает узнавать себя.

«Каждый раз, глядя на свой новый, я удивляюсь, как в этом состоянии «потока» я могу создавать сценические образы, которые смотрятся органично, но настолько мне несвойственны в жизни, которые так далеки от меня настоящей... В этом и есть искусство перевоплощения. Умение вживаться в новую роль, примеряя на себе маску невинной девы или порочной дьяволицы...» — рассуждает певица.

Поклонники пришли в недоумение от увиденного, большинство отметили, что артистке давно пора признать, что ей не 30 лет, и «стареть красиво». Фолловеры считают, что подобная обработка не украшает артистку.

«Столько тон макияжа на пень, будет тоже красиво, а естественная красота у нее, как у любой женщины этого возраста»; «Сама на себя не похожа, мало натуральности»; «В любом образе вы выглядите прекрасно. Но все же хотелось увидеть вас настоящую, чтобы вы позволили себе красиво состариться», — отметили пользователи соцсети.

Сама Королева в старых интервью отмечала, что выглядеть молодо ей позволяет своевременный отдых. Недавно артистка провела отпуск с мужем Тарзаном на Мальдивах. Артистка была искренне удивлена, насколько все дорого на популярном курорте.