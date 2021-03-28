Истребитель ВВС США решил сбить сам себя

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшую неделю.

Армения

Боевые самолеты Армении безоружны, но нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой опубликовал в Facebook.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

Армения рассказала о покупке у России истребителей без ракет



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна действительно купила у России истребители Су-30СМ без ракет «воздух — воздух». https://t.co/4nXfo89Ak8 pic.twitter.com/Mh9tu0E10N — Бессонная редакция (@ferraru) March 21, 2021

Ответственность за это он возложил на прежние власти.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задался вопросом премьер.

Позже данное заявление Пашиняна было опровергнуто. В социальных сетях появились фотографии Су-30СМ на аэродроме Эребуни близ Еревана, вооруженных управляемыми ракетами Р-27 и Р-73 класса «воздух-воздух». Фото датируются октябрем 2020 года.

Опубликованные фото доказывают, что Пашинян врал о безоружных Су-30СМhttps://t.co/4YHYKCNG8i pic.twitter.com/4akDRnmvip — Военное обозрение (@topwar_ru) March 26, 2021

Боливия

Самолет ВВС Боливии врезался в здание

24 марта потерпел крушение самолет K-8VB из состава 34 авиагруппы военно-воздушных сил Боливии. Инцидент произошел в районе Сакаба (провинция Чапаре).

On March 24, a Hongdu K-8VB training aircraft of #Chinese-made #Bolivian Air Force crashed in which one local resident was killed as plane crashed into a residential area. Both crew members managed to release their parachutes. pic.twitter.com/Uflcz2nQeE — Asian OSINT (@AsianOSINT) March 26, 2021

Самолет врезался в жилое здание. Два пилота катапультировались. В результате погиб один гражданский. Летчики получили ранения и доставлены в больницу.

Великобритания

Учебный истребитель ВМС Великобритании разбился во время учений

Учебно-тренировочный самолет BAe Hawk T1, принадлежащий Королевским ВМС Великобритании, потерпел крушение в Корнуолле.

???????? #UK Navy training fighter crashed during exercise

Training aircraft BAe Hawk T1 belonging to the Royal Navy of Great #Britain crashed in Cornwall.

Both pilots were able to eject and received "minor damage". Before the ejection, the crew reported a malfunction in the engine. pic.twitter.com/rBSDSDPHZU — RAGEX-WAR (@theragex) March 25, 2021

Оба пилота смогли катапультироваться. Экипаж перед катапультированием сообщил о неполадках в работе двигателя. Источники в британском министерстве обороны сообщили, что разбившийся самолет принадлежал 736-й морской эскадрилье, базирующейся в Калдроузе.

Вертолет ДРЛО для Великобритании

Первый вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Merlin Crowsnest поступил на вооружение 820-й военно-морской авиаэскадрильи, объявили ВМС Великобритании.

The first of the Royal Navy’s new Merlin ‘Crowsnest’ AEW helicopter has entered service.https://t.co/LlvmYfEG2m — Strategic Services (Intelligence and Security) (@StrategicServi3) March 25, 2021

В мае планируется развертывание авианосной ударной группы (АУГ) во главе с HMS Queen Elizabeth, известной как CGS21. Однако первые три Merlin, которые будут сопровождать развертывание АУГ, будут нести не полностью сертифицированные комплексы. Полноценная боевая готовность вертолетов запланирован на сентябрь 2021 года.

Греция

Авиационный парад в честь 200-летия независимости Греции

25 марта Греция отметила 200-летие начала своей борьбы за независимость от Османской империи. Греческие революционеры подняли восстание в 1821 году, после практически 400 лет правления турок.

Flypast over Athens on March 25th to mark Greece's 200th anniversary of Independence. Besides the Hellenic Air Force and Navy, the flyover included aircraft from @RoyalAirForce and @usairforce. Photos: Thanasis Ozrefanidis. 1/5 pic.twitter.com/UkyYnU9sul — Aeronews (@AeronewsGlobal) March 25, 2021

Церемония празднования включала в себя авиационный парад, в котором приняли участие не только самолеты и вертолеты греческих ВВС, но и представители Королевских ВВС Великобритании — Airbus A330MRTT, Франции — Dassault Rafale и США — истребители F-16 и топливозаправщик KC-135.

Китай

В Китае потерпел крушение ударный вертолет Z-10

Представители Министерства обороны КНР подтвердили крушение ударного вертолета Z-10. Предварительной причиной произошедшего считается недостаток в прочности конструкции вертолета, выполнявшего полет на высокой скорости.

????????#China Ministry officials confirmed the crash of a Z-10 attack helicopter earlier in the week. Preliminary reasons are shortcomings in the strength of the design of the helicopter, which performed a flight at high speed. Both pilots were reportedly killed due to the crash pic.twitter.com/Acup9W48XF — RAGEX-WAR (@theragex) March 22, 2021

Сообщается, что оба пилота погибли ввиду отсутствия системы катапультирования на данном типе летательного аппарата.

Нигерия

Нигерия покупает две эскадрильи M-346

Нигерия объявила о заказе 24 итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi M-346 FA для оснащения своих военно-воздушных сил. Стоимость контракта оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Nigeria has just announced an order for 24 italian Aermacchi M-346 FA to equip its air force. The cost of the contract is estimated at 1.2 billion dollars.

They will replace the Alpha Jet A/E aircraft that are reaching the end of their service lifehttps://t.co/KWXWB1dq7N — Harry Boone (@towersight) March 24, 2021

Новые M-346 придут на смену франко-немецким учебно-тренировочным самолетам Dassault/Dornier Alpha Jet A/E, срок службы которых подходит к концу.

M-346 — итальянский учебно-тренировочный самолет. Первоначально разрабатывался совместно российским ОКБ им. А. С. Яковлева и итальянской L’Alenia Aermacchi как Як-130. Из-за разногласий с итальянским партнером совместная разработка на завершающем этапе прекратилась.

Россия

Гибель летчиков Ту-22М3

Три члена экипажа, включая командира 52-го гвардейского тяжелобомбардировочного полка Дальней авиации, погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на бомбардировщике Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, 23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области нештатно сработала система катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.

У российского бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме под Калугой сработала система катапультирования. Трое летчиков погибли, один госпитализирован https://t.co/SUn9Y0ldIl — DW на русском (@dw_russian) March 23, 2021

При срабатывании системы принудительного покидания произошел сброс четырех крышек фонарей и катапультирование трех членов экипажа. Механизмы катапультных кресел сработали штатно, отделение членов экипажа и ввод в действие спасательных парашютов — тоже, но из-за отсутствия условий безопасного покидания воздушного судна купола парашютов не наполнились. Члены экипажа погибли при падении на бетонную поверхность стоянки самолетов с высокой вертикальной скоростью.

Шлем дополненной реальности для истребителя Су-57 проходит испытания

Новая разработка позволит летчику видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — сказали в ОАК.

Новый шлем поможет пилоту Су-57 видеть «сквозь» самолет



Новый защитный шлем дополненной реальности для пилотов истребителей пятого поколения Су-57 проходит испытания. Уточняется, что на забрало ЗШ будут проецироваться прицел, пилотажная...https://t.co/nufKkkTx5n pic.twitter.com/bZ2uO1ZxG4 — Русское Агентство Новостей (РуАН) (@ruan_news) March 24, 2021

Ил 76: Полвека в полете

25 марта 1971 года с аэродрома на Ходынском поле в Москве впервые поднялся в воздух Ил-76. Этот полет открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиации, а самолет на долгие годы стал основой военно-транспортной авиации нашей страны.

Выпущенный большой серией, он является одним из самых массовых, самых надежных и выдающихся образцов отечественной и мировой авиационной техники.

США

Американский истребитель F-35B случайно выстрелил «в себя» из своей пушки

Один из снарядов разорвался сразу после выстрела, повредив нижнюю часть фюзеляжа самолета. Летчик не пострадал и ему удалось посадить самолет на базу.

The underside of a U.S. Marine Corps F-35B Joint Strike Fighter was significantly damaged when a round fired from its underbelly 25mm gun pod exploded shortly after leaving the muzzle of the cannon mounted within pic.twitter.com/x2aNbKXFQP — Alpha Defense (@alpha_defense) March 24, 2021

Центр морской безопасности США классифицировал аварию как несчастный случай класса А, что является самым высоким уровнем в шкале чрезвычайных происшествий Вооруженных сил США. Этот класс присваивается в случае полной потери самолета, гибели одного или нескольких человек, причинения материального ущерба на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

Учебно-тренировочный самолет ВМС США разбился в Техасе

25 марта учебно-тренировочный самолет T-45 Goshawk Военно-морских сил США разбился во время тренировочного полета. Это произошло в трех милях к северо-востоку от базы ВМС Орандж-Гроув в Техасе.

Accidente de un T-45 de la Marina de #EEUU



Un avión de entrenamiento McDonnell Douglas T-45 Goshawk de la @USNavy se estrelló el 25 de marzo durante un vuelo de entrenamiento sobre Texas

Los dos tripulantes se eyectaron con éxitohttps://t.co/Nprw9cdJhq#NEWS #USA pic.twitter.com/U2UqpjUFTp — Aviacion Defensa (@AviacinDefensa1) March 26, 2021

Оба пилота благополучно катапультировались. Причины происшествия пока неизвестны. Самолет принадлежал учебной эскадрилье VT-22 Golden Eagles.

Корпус морской пехоты США развернет 6 БПЛА Reaper на Гавайях

Корпус морской пехоты США на Гавайях получит шесть новых беспилотников MQ-9A Reaper.

The @USMC in Hawaii will be getting six big MQ-9A Reaper drones that can be armed with missiles as the Corps as a whole pursues "a deliberate but aggressive " path toward unmanned systems to gain advantage over China.https://t.co/T8ybyCRJ8M — Stars and Stripes (@starsandstripes) March 25, 2021

Представитель корпуса майор Джошуа Бенсон сказал, что шесть БПЛА прибудут на Гавайи в 2023 году, где присоединятся к парку RQ-21A Blackjack эскадрильи VMU-3. Развертывание новых беспилотников станет лишь одним из целого ряда изменений в рамках реорганизации для противодействия Китаю в АТР.

Тайвань

Два тайваньских истребителя потерпели крушение

22 марта в уезде Пиндун во время учебно-тренировочного полета столкнулись в воздухе два многоцелевых легких истребителя Northrop F-5Е Tiger II ВВС Китайской Республики (Тайвань).

Тайваньский Национальный командный центр спасения сообщил, что они упали в море у юго-восточного побережья острова.

Republic of China Air Force (ROCAF) Northrop F-5E Tiger II accident, sea off the coast of Pingtung County , Taiwan; 1 fatality https://t.co/z3qMLGMnyy — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) March 22, 2021

Вертолеты ВВС, береговая охрана и другие спасательные корабли были отправлены на их поиски. Одного летчика обнаружили погибшим, поиски второго продолжаются по сей день.

Это стало третьим подобным инцидентом за последние полгода. В октябре 2020 года разбился еще один F-5, в результате чего летчик погиб. В следующем месяце у восточного побережья Тайваня разбился гораздо более современный F-16, летчик также скончался.

Турция

Турция представила модернизированный «мини-Bayraktar»

Турецкая группа Baykar представила малый разведывательный БПЛА Bayraktar Mini D.

Gelişmiş özellikleriyle ❝Bayraktar Mini İHA D❞



✅Yüksek Çözünürlüklü Kamera

✅12000 F. İrtifa

✅2+ Saat Uçuş

✅Gece Uçuş

✅Karıştırma Altında Uçuş

✅30+ Km Haberleşme

✅FHD Dijital Veri Link

✅10X Optik/32x Dijital Zoom

✅-20°C ile +55°C Arası Uçuş#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????? pic.twitter.com/IOU6E8jAO3 — BAYKAR (@Baykar_Savunma) March 21, 2021

Запускаемый с рук аппарат имеет продолжительность полета более 2 часов, радиус действия от наземной станции управления более 30 км и практический потолок 3600 м.

В целом все характеристики этой версии разведчика лучше стандартного Bayraktar Mini.

Уругвай

Крушение вертолета ВВС Уругвая

Вертолет Bell 212 с партией вакцины от коронавируса марки Pfizer попал в аварию из-за технической неисправности.

Un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea de Uruguay que trasladaba vacunas contra el covid19 se estrelló hoy y al menos tres personas resultaron con heridas que no revisten gravedad, pero se perdieron todas las dosis que llevaban. pic.twitter.com/p1oswWBpq5 — oscar muñoz (@munoznotired) March 25, 2021

На борту находились три человека. Все они получили легкие травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Около 300 доз вакцины Pfizer было потеряно в данном инциденте.

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