Выйти из тени: кто защищает интересы самозанятых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал усовершенствовать законодательство о самозанятых, привлекая к диалогу представителей этой группы. Площадкой для обсуждения и выработки решений станет профсоюз самозанятых, который войдет в состав Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Подробнее — в материале ФАН.

Площадка для диалога

Накануне в Санкт-Петербургском государственном университете прошел научно-практический семинар о правовом регулировании деятельности самозанятых. В нем приняли участие представители Минфина РФ, Минтруда РФ, а также ученые и законодатели.

Депутат Вострецов обратил внимание, что в настоящий момент у самозанятых нет структуры, которая бы представляла и защищала их интересы.

«Самозанятые оказались между трудовым и гражданским правом в подвисшем состоянии. Из всех плюсов, которые они получили, только легализация дохода. Растет целая плеяда законопослушных людей, которые хотели бы жить в правовом поле. И они регистрируются в качестве самозанятых», — отметил парламентарий.

Вострецов назвал главный итог семинара по проблеме самозанятых. На площадке Санкт-Петербургского государственного университета представители Минфина, Минтруда, Госдумы и самозанятые граждане договорились о том, что необходимо создать платформу, на которой они могли бы обсуждать насущные проблемы. Этой площадкой станет профсоюз самозанятых.

«Профсоюз даст возможность самозанятым обсуждать вопросы и проблемы на этой площадке. И затем, привлекая ученых и властные органы, мы могли бы готовить изменения в законодательство для регулирования отрасли, чтобы она стала привлекательной для людей», — добавил Вострецов.

Правовой вакуум

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко напомнил, что смысл создания особого режима налогообложения профессиональной деятельности — самозанятости — заключался в том, чтобы позволить людям выйти из тени и не скрывать свои доходы и деятельность.

Государство придумало схему, которая в первую очередь была посвящена вопросам налогообложения. Но до сих пор статус самозанятого не определен ни в гражданском кодексе, ни в законе о занятости.

«Появилась новая форма деятельности человека, которая пока выпадает из правового поля. Есть два подхода к решению этой проблемы: жесткий, контролирующий, и мягкий, стимулирующий. И хотя были высказаны две точки зрения, основная масса участников склоняется ко второму подходу, то есть созданию условий, при которых людям будет выгодно становиться самозанятым», — сообщил Чернейко.

Задачи профсоюза

Один из руководителей нового профсоюза самозанятых Артем Трахин перечислил приоритетные задачи объединения.

«Первая и основная задача профсоюза — создать платформу для общения нового института гражданского общества самозанятых с органами власти, работодателями и людьми. Необходимо создать правовые институты и закрепить статус самозанятого в системе российского права. Сейчас у Минфина при планировании законодательных инициатив нет субъекта, с которым ведомство могло бы говорить. В России на данный момент более 2 млн самозанятых, но у них нет никакого представительства», — подчеркнул собеседник ФАН.

Трахин также отметил, что самозанятые являются абсолютно незащищенной категорией в случае травмы, вреда здоровью или наступления нетрудоспособности. Необходимо разработать механизмы, чтобы люди могли застраховать свою жизнь и здоровье, будучи самозанятыми.

Кроме того, самозанятые не могут заключать договоры с государственными и муниципальными органами и компаниями, поскольку находятся в правовом вакууме. Еще одна из проблем заключается в том, что на рынке появились объединения, которые продают труд и переводят работников в категорию самозанятых. На площадке профсоюза может быть выработан инструмент для контроля подобных действий.

Представитель инициативной группы «Клуб фрилансеров» Дмитрий Ким считает, что предложения по совершенствованию законодательства в сфере самозанятости должны исходить не только от государства, но и от самих людей.

«Задача профсоюза – наладить контакт. Моя идея была в том, что инициатива должна исходить не только от государства, но и от самозанятых. Должна появиться платформа, которая позволит услышать их мнения, какую мотивацию от государства они бы хотели увидеть», — заявил Ким.

Собеседник ФАН объяснил, что на данный момент понятно, зачем статус самозанятого нужен государству, но непонятно, зачем это людям. Пока у самозанятых один вопрос – зачем им легализовываться, заключил он.