Жители Гамбии обвинили китайскую компанию в отравлении вод Атлантики

Гунджур, 27 марта. Жители Гамбии бьют тревогу. Они обвиняют китайскую компанию Golden Lead, которая занимается производством рыбной муки, в истощении природных ресурсов Атлантического океана и загрязнении прибрежных вод страны.

Перерабатывающий завод находится в непосредственной близости от заповедника Гунджур. Местная лагуна — ареал обитания редких птиц, горбатых дельфинов, крокодилов и игрунковых обезьян.

Четыре года назад вода в природном парке окрасилась в пурпурный цвет, волны выбросили на берег мертвую рыбу. Африканцы сочли инцидент дурным предзнаменованием. Позже выяснилось, что это планктон изменил цвет океана из-за избыточного уровня кислотности и растворенного кислорода. Взятые в акватории пробы выявили двукратное превышение показателей мышьяка и сорокакратное — фосфатов и нитратов.

"In 2017, #China invested $33 Mn to develop agriculture & fisheries, incl. 3 fish-processing plants along Gambian coast



In May, residents in Gunjur found a lagoon had turned crimson overnight



Everything was dead, crabs, fish, plants..were all done"https://t.co/CnLAcY5M9c — TheSignOfFive (@TheSignOfFive) March 4, 2021

Власти Гамбии оштрафовали китайскую компанию. Но сумма выплаты за сброс отходов в океан составила всего лишь 25 тыс. долларов США. Местные жители посчитали подобное решение суда оскорбительным.

Фабрика Golden Lead — один из форпостов экономической и политической программы Поднебесной «Один пояс — один путь». В рамках проекта Пекин инвестирует в африканскую инфраструктуру. В ответ КНР получает право на использование местных ресурсов.

В Гамбии работают три перерабатывающих завода Golden Lead, которые обеспечивают потребности китайцев в рыбной муке. Порошок с высоким содержанием белка используется в Азии в качестве пищевой добавки. Ежегодно только одна фабрика превращает в муку 7500 тонн морских обитателей.

Гамбийцы применяют традиционные методы ловли рыбы, а потому уже ощущают на себе негативные последствия промышленного производства. Также агрессивная добыча ресурсов китайской компанией привела к снижению популяции водорослей. В прибрежных водах нарушается экологический баланс. Но власти республики словно стараются не замечать пагубного воздействия предприятий на местную среду.

Африка часто становится жертвой хищнической добычи ресурсов. Ранее жители ДРК обвинили офшорную компанию Somika в отравлении почвы и грунтовых вод кислотой.