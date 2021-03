Жители Гамбии обвинили китайскую компанию в отравлении вод Атлантики

Гунджур, 27 марта. Жители Гамбии бьют тревогу. Они обвиняют китайскую компанию Golden Lead, которая занимается производством рыбной муки, в истощении природных ресурсов Атлантического океана и загрязнении прибрежных вод страны.

Перерабатывающий завод находится в непосредственной близости от заповедника Гунджур. Местная лагуна — ареал обитания редких птиц, горбатых дельфинов, крокодилов и игрунковых обезьян.

Четыре года назад вода в природном парке окрасилась в пурпурный цвет, волны выбросили на берег мертвую рыбу. Африканцы сочли инцидент дурным предзнаменованием. Позже выяснилось, что это планктон изменил цвет океана из-за избыточного уровня кислотности и растворенного кислорода. Взятые в акватории пробы выявили двукратное превышение показателей мышьяка и сорокакратное — фосфатов и нитратов.

"In 2017, #China invested $33 Mn to develop agriculture & fisheries, incl. 3 fish-processing plants along Gambian coast



In May, residents in Gunjur found a lagoon had turned crimson overnight



Everything was dead, crabs, fish, plants..were all done"https://t.co/CnLAcY5M9c