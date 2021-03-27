Крутаков на примере сделки с Rolls Royce рассказал, как Запад ведет грязную игру

Москва, 27 марта. Российская корпорация «Трансмашхолдинг», входящая в десятку крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения, планировала купить норвежский завод Rolls-Royce, специализирующийся на создании двигателей. К слову, именно там производится большинство авиационных моторов. Но правительство скандинавского государства данную идею не одобрило и вовсе запретило покупку.

В публикации интернет-издания «ПолитЭксперт» данное обстоятельство описали как грязную игру Запада в отношении России. Такое заключение сделал политолог Леонид Крутаков, также рассказав журналистам, что срыв данной сделки целиком спровоцирован Вашингтоном, который для достижения своих грязных целей не брезгует даже беспределом и полностью пренебрегает законами свободного рынка.

В доказательство своих слов Крутаков привел пример, когда подобное произошло с покупкой российской компанией завода Opel.

«Меркель вынуждена была даже извиняться, потому что сделано это было просто по щелчку из Вашингтона», — уверен Крутаков.

Очевидно, что российскому бизнесу на Западе будут продолжать вставлять палки в колеса и позволять покупать предприятия только те, которые выберет Вашингтон. Российская сторона в подобных условиях должна наконец понять, что в подобных жестких условиях необходимо окончательно переориентироваться на восток и начать усиленное сотрудничество с Индией и Китаем.

«С Европой все ненадежно, и «Северный поток — 2» тому доказательство. А также иск, который выиграла Украина в Стокгольмском арбитраже вопреки международным соглашениям между Незалежной и Россией. И Польша выиграла иск у «Газпрома» тоже вопреки соглашениям. На Запад России вход закрыт», — заключил Леонид Крутаков.

Ранее в одной из публикаций ФАН эксперт заявлял, как Россия должна ответить на давление Запада из-за «Северного потока — 2».