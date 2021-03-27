Алика Смехова: Было много интересных профессиональных поворотов в судьбе

Актриса, певица, телеведущая Алика Смехова в беседе с ФАН подвела итоги персонального года, поделилась взглядами на жизнь и мечтой сыграть Ахматову.

— Ваш персональный новый год начинается 27 марта. Ровно год назад в эти дни Россия ушла на карантин. Сферу, в которой вы работаете, очень серьезно затронули ограничения, связанные с пандемией. Театры пустовали, кино не снимали, проекты притормозили. Каким был этот год для вас как для актрисы?

— Несмотря на то, что год был тяжелым в связи с пандемией, в профессиональном плане он был для меня очень успешным. Я поступила в труппу МХАТ имени Горького, выпустила антрепризный мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история», где сыграла одну из главных ролей — Пилар, брошенную жену Дон Жуана. Премьеры прошли в Санкт-Петербурге и Москве, и теперь я раз в месяц буду выходить в этом спектакле на московской сцене. Впереди гастроли.

В кино я снимаюсь в продолжении сериала «Гранд-5». Еще участвую в телевизионном проекте, название которого пока не разглашаю. Было достаточно много интересных профессиональных поворотов в судьбе, и я очень довольна итогом, с которым прихожу к своему дню рождения.

— Вы выросли в творческой семье и носите знаменитую фамилию своих родителей. Очевидно, что выбор актерской профессии был предопределен. В диалоге со своими подписчиками в социальных сетях вы признались, что профессия дает уникальную возможность менять образы, стили, эпохи и характеры. Какой образ в мировой литературе вам близок и что вы хотите сыграть?

— Любой вопрос «а что бы вы хотели сыграть?» — это все-таки демагогия. Артисты — люди подневольные: что дают, то и играют. Хотелось бы попробовать себя в «костюмной роли» в историческом проекте. Образ, который мне наиболее близок и интересен, — это Анна Андреевна Ахматова. Я мечтаю сыграть ее.

— Вы учились в ГИТИСе на специальности «актриса музыкального театра». Увидим ли мы вас вновь в музыкальных проектах?

— Именно сейчас я участвую в музыкальном проекте Первого канала, идут съемки. У меня есть сольная музыкальная программа «Романс о романсе», где я выступаю вместе с коллегой, гитаристом-виртуозом Романом Зорькиным. Я исполняю старинные романсы, русские и цыганские, читаю поэзию Анны Ахматовой. Мы гастролировали с концертами и сейчас потихонечку начинаем возобновлять поездки и выступления.

В подобном музыкально-поэтическом представлении под названием «Старомодное признание» мы выступаем в дуэте с отцом. Нас объединяет любовь к поэзии Золотого и Серебряного веков и легендарным романсам, которые и стали содержанием программы, полюбившейся зрителям и в России, и за рубежом.

— Вы деятельный человек, работаете в театре, кино, на телевидении, растите двоих сыновей, построили дом, у вас много друзей. Можете смело давать советы другим женщинам, как прекрасно выглядеть. Что вами движет?

— Советы давать я не хочу никому — у каждого свой путь. Можно просто обратить внимание на мой опыт. Каждый в силах определиться со своим пищевым поведением. Надо найти для себя то здоровое, что несет пользу, и диету, которая не портит настроение. Я стараюсь, занимаюсь спортом несколько раз в неделю, много гуляю. В последнее время увлечена аэройогой — практикой йоги, которой занимаются в специальных гамаках. Люблю плавать, баню, массаж. В свой жизненный график, помимо того, что там много работы, обязательно вставляю время для занятия своим телом.

— Что для вас является источником вдохновения? Что дает силу?

— Источник вдохновения, конечно, для любого человека — это любовь. Не обязательно к мужчине, это просто любовь — к людям, миру, детям, семье, профессии. Ну а если есть любовь к мужчине, так это прекрасно.

— Одни люди живут «как должно», другие выбирают «как хочу», то есть живут желаниями. Ваша философия?

— От жизни надо получать удовольствие, для того нам и дана жизнь — для радости и счастья. Удовольствие нужно получать от всего, даже от каких-то сложностей. Если человеку выпадают испытания, то вслед за ними придет что-то другое, хорошее.

— Есть такая модная теория у психологов про «поколение сэндвича» — так называют людей, вынужденных одновременно разрываться между заботой о детях и заботой о пожилых родителях. Большинство взрослых людей 40+ попадают в эту развилку. Расскажите, пожалуйста, о своих отношениях с родителями и детьми.

— Все зависит от вашего отношения к проблеме. Если вы считаете, что разрываетесь, это очень плохо. Надо конструктивно подходить к жизни и стараться распределить время так, чтобы оно осталось и для себя. С моими родителями мы всегда на связи, ежедневно перезваниваемся, по возможности встречаемся, в курсе дел друг друга.

Я всегда получаю от родителей поддержку, если им нужна поддержка — она идет к ним от меня. У нас очень зрелые, теплые, интеллигентные, дружеские отношения. То же самое с детьми. Стараюсь не быть «цербером», не «долбить» им прописные истины, быть именно в дружеских отношениях. Это очень сложно. Я и себя воспитываю. Слава богу, старшему уже 20 лет, у меня «под крылом» остался тринадцатилетний мальчик.

— Вы не скрываете, что у вас неполная семья. Какая вы в роли воспитателя?

— Такая же, как и актриса, где я меняю образы. С моими детьми я все время разная.

— Что для вас женская дружба? Похоже, вы умеете дружить.

— Да, у меня есть подруги, это близкие мне люди. Дружба — понятие двухстороннее. Это внимание, поддержка. И даже психотерапевт не нужен — ты можешь поговорить со своей подругой, и она, зная тебя, быстренько приведет в норму. Мы подружились в разное время, но я рада, что сумела сохранить отношения на протяжении десятилетий.

— Вам прекрасно удается передавать характеры своих современниц на сцене и с экрана. Но, кажется, в каждой из них есть Кармен. Вам идет этот образ роковой женщины, подходит по темпераменту. «Жизненный» ли это образ для России?

— Во мхатовском спектакле «Некурортный роман» моей героине за 40. Это документальный театр, спектакль полностью состоит из реальных монологов или диалогов обычных людей, а произносят их актеры. Мне показалось, что главное в моей героине — это доброта и сострадание. Она неунывающий человек, с большим уважением к мужчине, и это тоже в характере наших современниц.

А Кармен… Типаж Кармен в России? Я думаю, Кармен там, где хороший климат, солнце, море. У нас более суровый климат. Наша женщина коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.