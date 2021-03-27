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Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме

Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме

Москва, 27 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме.

Поздравление российского лидера опубликовано на сайте Кремля. По его словам, впервые в истории российские спортсменки заняли весь пьедестал почета на ЧМ по фигурному катанию. Помимо этого, Путин отметил талант и высокий уровень подготовки фигуристок, а также достойное выполнение ими сложных и красивых программ.

Ранее российский президент поздравил руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха с переизбранием.

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