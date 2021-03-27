Американские медики придумали, как снизить чувствительность зубов к холоду

Вашингтон, 27 марта. Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили простой способ снизить гиперчувствительность зубов к холоду с помощью одонтобластов.

Реакция зубов на холод может возникать вследствие различных причин, в том числе из-за эрозии десен, которая образовывается в процессе старения. Такая проблема возникать и у онкобольных, которые проходят процедуры химиотерапии. При этом за ощущение холода во рту отвечают одонтобласты, благодаря которым под эмалью вокруг пульпы образуется дентин.

Медики провели исследование, в ходе которого изучили ткани в полости рта у мышей. Коренные зубы грызунов просверлили под анестезией. В результате исследователи выяснили, что болевые ощущения, которые свойственно испытывать в качестве реакции на холод, возникают из-за белка TRCP5.

Избавиться от боли помогает блокировка этого белка. Процесс можно запустить с помощью специального вещества эвгенола, который содержится в гвоздичном масле и некоторых видах зубной пасты.

Врач Наталия Юрченко ранее перечислила самые частые причины потери зубов у людей. Так, обычный кариес оказался способен занести инфекцию в зубы, что в запущенном состоянии может привести к их потере.