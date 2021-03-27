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Американский министр уволил большинство членов консультативного совета при МВБ

Американский министр уволил большинство членов консультативного совета при МВБ

Вашингтон, 27 марта. Новый министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас уволил почти всех членов консультативного совета при министерстве.

Об этом сообщила газета The Hill. Отмечается, что министр направил сотрудникам письмо, в котором заявил, что «в целях упорядоченного перехода к новой модели совета» он прекращает их деятельность в ведомстве.

Уточняется, что решение Майоркаса вступило в силу 26 марта. Лишь три члена совета сохранили должности: председатель Уильям Брэттон, зампредседателя Карен Тенди и почетный председатель Уильям Уэбстер.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис привела к присяге нового министра здравоохранения страны Хавьера Бесерру и министра труда Мартина Уолша.

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