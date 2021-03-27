Американские ученые обнаружили бактерии тропической инфекции в крови шизофреников

Чапел-Хилл, 27 марта. Кровь больных шизофренией может содержать в себе опасную бактерию — бартонеллу. Она известна тем, что вызывает опасную инфекцию у жителей тропических стран.

Исследователи Государственного университета Северной Каролины (США) провели анализ крови пациентов, страдающих от шизофрении и шизоаффективных расстройств. Результаты научного труда были опубликованы в журнале Vector-Borne and Zoonotic Diseases.

В рамках исследования были изучены результаты анализов 17 пациентов. Чтобы не допустить отклонений в показателях, ученые также проанализировали кровь 13 здоровых взрослых. В результате было выяснено, что у 12 из 17 пациентов была обнаружена бактерия бартонелла.

Бартонелла — грамотрицательная бактерия, которую связывают с «болезнью кошачьих царапин». Это краткосрочная инфекция, которая возникает от кошачьих царапин. Как утверждают ученые, эти животные являются переносчиками как минимум 4 из 30 известных науке видов бартонелл. Вызванные этой бактерией заболевания поражают самые разные области организма. В 2017 году гражданин Бельгии в результате заражения бартонеллой чуть было не стал импотентом. В 2019 году американский подросток резко изменил поведение и начал страдать от шизофрении. Ему помог курс антибиотиков. Как позже вспомнили его родители, незадолго до проявления первых симптомов заболевания подростка оцарапала домашняя кошка.

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