Терапевт назвал салат, который является витаминной «бомбой» против вирусов

Москва, 27 марта. Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, что салат из квашеной капусты с добавлением других ингредиентов является витаминной «бомбой» против вирусов.

К квашеной капусте с сырой морковкой можно добавить зеленый лук, зеленое яблоко и оливковое или подсолнечное нерафинированное масло. Так человек получает лучшее противовирусное средство на все случаи жизни, отметила Черненко.

«В квашеной капусте содержится максимум витамина C даже в сравнении с цитрусами, плюс витамины K, групп B, PP, U, лактобактерии, молочная кислота, про- и пребиотик и клетчатка», — объяснила терапевт «Доктору Питеру».

Однако квасить или покупать капусту нужно только без сахара. Дело в том, что этот лишний ингредиент разрушает витамин C, провоцирует рост грибка, а лактобактерии погибают. А вот усиливает эффект квашеной капусты сырая морковь.

Обычные продукты могут стать опасными для человека при нарушении правил хранения и готовки. Например, нельзя есть красную фасоль без надлежащей обработки.