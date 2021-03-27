Белорусские дипломаты предложили США совместное освоение Аляски

Минск, 27 марта. МИД Белоруссии ответил Вашингтону на поздравление с Днем воли, предложив американским властям начать совместное освоение земель штата Аляска.

В качестве зеркального шага на противоречивое поздравление Минск может внести бескорыстный вклад в развитие и эффективное освоение земель Аляски, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией», — уточнили белорусские дипломаты.

Также МИД выразил признательность американской стороне за готовность перевести двусторонние отношения в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории республики. Заявления внешнеполитического ведомства является ироничным, так как День воли празднуется только противниками белорусской власти.

Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения отстранили белорусскую группу «Галасы ЗМеста» от участия в конкурсе.