Минобороны Тайваня сообщает о масштабном «вторжении» китайских ВВС

Тайбэй, 27 марта. ВВС Китая совершили самое крупное «вторжение» в зону опознавания ПВО Тайваня, сообщают в министерстве обороны.

Китайские боевые самолеты зашли в зону распознавания ПВО Тайваня в составе четырех ядерных «бомбардировщиков» H-6K и 10 истребителей J-16. Это самое большое в истории «вторжение» КНР с момента появления подобных публикаций.

По информации Минобороны Тайваня, военнослужащие вынесли Китаю предупреждение о недопустимости вторжения в воздушное пространство государства и привели зенитные комплексы в боеготовность. Островитяне отмечают, что Пекин манипулирует ситуацией, связанной с временной приостановкой полетов боевой авиации после двух авиакатастроф на этой неделе.

Известно, что ВВС НОАК пролетели к югу от Тайваня и прошли через канал Баши. Эксперты предположили, что полеты связаны с возможным проведением учений по блокировке американских ВМС в заданном районе.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что противостояние с КНР в Тайване может больно ударить по США.