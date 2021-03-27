Цены на нефть раскачали рынок до уровня марта 2020 года

Москва, 27 марта. Прошедшая торговая неделя на рынке стала наиболее динамичной с марта 2020 года: диапазон колебания котировок был широким — 60–65 долларов за баррель.

В марте прошлого года колебания в ходе торгового дня достигали 4–10%. С 23 по 26 марта текущего года котировки на североморскую нефть Brent находились в диапазоне от 60,3 до 64,5 доллара за баррель, цены то росли на 3-6%, то падали на 4-6%. В ходе торгов в пятницу стоимость нормализовалась на уровне 64,6 доллара. Это на 4,3% выше закрытия сессии в четверг, сообщает «Коммерсант».

Всплеску волатильности на рынке предшествовал четырехмесячный период устойчивого роста котировок, который начался в ноябре 2020 года на фоне новостей об успешном тестировании вакцин против коронавирусной инфекции. Наблюдаемый сейчас пик динамики вызван перегревом, уверен начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Среди трех лидеров по поставкам нефти в США оказалась Россия. При растущих объемах закупки Белый дом старается не допустить экспорта российского продукта в европейские страны.

Президент Южного технологического университета КНР Сюэ Цикунь ранее спрогнозировал, что ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся через 50 лет. «ФедералПресс» приводит его слова, согласно которым уже сейчас есть острая необходимость в замене привычных источников энергии на альтернативные.