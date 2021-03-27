Полпред президента России обозначил приоритеты в работе главы Пензенской области

Пенза, 27 марта. Представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров рассказал о главных задачах Олега Мельниченко на посту врио губернатора Пензенской области.

По солвам Комарова, приоритетными в работе Мельниченко будут реализация нацпроектов и решение вопросов, связанных с выходом из пандемии коронавируса.

«Пензенская область по многим показателям является лидером. Есть потенциал для дальнейшего развития. Также очень приятно, что некоторые вопросы мы предметно обсудили», — сказал полпред.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. Иван Белозерцев, который ранее занимал этот пост, был отстранен от должности в связи с утратой доверия.