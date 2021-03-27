Эколог об акции «Час Земли» и решении проблем энергосбережения

Сегодня по всему миру пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Каждый год в последнюю субботу марта активисты призывают жителей планеты отключить все источники электричества на час, демонстрируя таким образом свое неравнодушие к будущему планеты.

Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году, когда больше двух миллионов человек символично погрузили свои дома в темноту. Уже через год к событию присоединились 35 стран мира, а в 2009 году «Час Земли» стал самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более миллиарда жителей планеты.

В России акция впервые прошла в 2009 году более чем в 20 российских городах, участниками стали около пяти миллионов соотечественников. С каждым годом масштабы события в стране росли: к 2019 году в мероприятии поучаствовали уже более 30 миллионов россиян не менее чем в 800 населенных пунктах. Прошлый год, отмеченный пандемией, внес свои коррективы и здесь: впервые за 12 лет «Час Земли» прошел онлайн. О подробной истории зарождения и проведения акции ФАН писал ранее.

С популярностью «Часа Земли» ожидаемо пришла и критика со стороны специалистов. Многие говорят о том, что проект не приносит практической пользы и даже вредит инфраструктуре. О смысле мероприятия и нашем реальном вкладе в проблемы планеты ФАН поговорил с Юрием Шевчуком, председателем Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест».

«Сама по себе акция реального смысла не имеет и носит исключительно символический характер», — сказал эксперт.

По его словам, мероприятие обращает наше внимание на проблему энергосбережения, однако простой россиянин в ней решает мало. В быту россияне тратят около 16–19% от всей электроэнергии, что довольно скромно, а значит, и экономия на таком уровне никак не влияет на производителей.

«Если мы все выключим телевизоры и компьютеры и перейдем на лучину, то производители электроэнергии это не особо заметят», — говорит эколог.

Всеобщее выключение электричества — не только в наших домах, но и на предприятиях, и в общественных местах — большой и красивый жест. А также повод подумать, какое дикое количество ресурсов планеты мы расходуем каждый день. Но от мысли к действию — один шаг, и мы можем сделать гораздо большее, чем отказаться от света на час.

«Конечно, есть такой способ: существует много генераторов энергии для использования в быту. Однако альтернативные источники энергии подходят скорее не для городских квартир, а для частных домов и собственных производств. Но здесь мы действительно много чего можем», — рассказывает специалист.

Так, по словам эколога, все более популярным становится использование природных источников энергии. Согласно его наблюдениям, в Ленинградской области люди все чаще переходят на пользование ветровыми двигателями и солнечными батареями. И речь не только о жилых домах, но и общественных местах, например остановках транспорта и переходах.

Еще одно актуальное направление в области энергетики, о котором говорят специалисты, — тепловые насосы, так называемые «холодильники наоборот». Такое оборудование преобразует энергию Земли в необходимое тепло, попутно внося большую экономию в общий расход.

Напомним, что акция «Час Земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30 (по местному времени). Каждый год страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем, и тема российской акции в этом году — открытость экологической информации.