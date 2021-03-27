Сын Заворотнюк отказался от фамилии онкобольной матери

Москва, 27 марта. Неожиданные изменения произошли в аккаунте сына известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram. Молодой человек сменил фамилию, никак не объясняя свое решение.

Долгое время молодой человек вел аккаунт под ником Майк Заворотнюк, однако недавно он резко изменил ник, взяв фамилию отца. Теперь в Instagram музыканта можно найти по фамилии Стрюков. Чем вызваны такие перемены, никому не известно.

В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия Заворотнюк родила двоих детей: Анну в 1996 и Майкла в 2000 году. Долгое время актриса жила в США вместе с мужем, где занималась недвижимостью. Однако спустя годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла от супруга и вернулась на родину.

О жизни сына актрисы почти ничего не известно. Долгое время юноша учился за границей, но вернулся в Россию из-за тяжелой болезни матери. Он старается избегать всех вопросов о семейных проблемах и готов часами рассказывать о своей главной страсти — музыке.

В отличие от своей старшей сестры Анны Майк не так активен в соцсетях. Заворотнюк-младшая активно рассказывает практически о каждом своем шаге, но также старается избегать любых вопросов о маме и ее состоянии. Недавно стало известно, что блогер переехала из загородного дома, где, по данным СМИ, она жила вместе с тяжелобольной актрисой. Анна Заворотнюк теперь будет жить в просторной квартире в центре столицы.